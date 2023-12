Macron spinge la pace e accusa Israele. Netanyahu: "Uccidere Sinwar e stop"

Netanyahu: "Distruggere Hamas". Macron: "Che significa?". Ma Bibi ha un piano segreto

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma che l’unico modo per raggiungere l’obiettivo di Israele di distruggere Hamas è attraverso la continuazione dell’invasione di terra di Gaza da parte dell’IDF. Netanyahu afferma che la guerra continuerà finché questo obiettivo non sarà raggiunto, aggiungendo che continuerà anche a lavorare per liberare gli ostaggi ancora detenuti da Hamas a Gaza.

“Faremo di tutto per riportarli a casa, per completare quella missione ma anche per distruggere Hamas e per garantire che Hamas non costituirà mai più una minaccia per noi e che non ci sarà nessun gruppo che minacci Israele da Gaza”, afferma il primo ministro, durante una conferenza stampa.

“Sto dicendo chiaramente: continueremo con la guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Non c’è modo di raggiungere questi obiettivi se non vincendo, e non c’è modo di vincere se non attraverso l’invasione di terra”. Secondo quanto riferito - scrive 'Times of Israel' - funzionari statunitensi hanno avvertito Netanyahu che Israele non avrà necessariamente manovrabilità e sostegno se i combattimenti dovessero continuare per mesi.

Ancora più esplicite le perplessità di Emmanuel Macron. Il presidente francese Emmanuel Macron è in Qatar dove ha incontrato l'emiro qatarino Tamim ben Hamad Al-Thani, mediatore principale nei tentativi di negoziati fra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Fra questi, ci sono probabilmente anche 4 cittadini francesi.

In una conferenza stampa prima di lasciare Dubai al termine di due giorni di incontri e interventi in una conferenza sul clima appesantita dalla contemporanea ripresa dei combattimenti al termine della recente tregua in Medio Oriente, Macron ha alzato i toni avvertendo che "la distruzione di Hamas rischia di provocare una guerra di 10 anni". L'attacco contro l'obiettivo ribadito da Israele, poco chiaro secondo Macron, è stato senza precedenti, e il presidente francese ha anche fatto appello a "raddoppiare gli sforzi per arrivare al cessate il fuoco duraturo".

Ma secondo il Fatto Quotidiano il piano di Netanyahu sarebbe un altro. "In privato, ha detto ai suoi assistenti che sta spingendo affinché i militari assassinino il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar. Netanyahu ritiene, secondo le indiscrezioni, che l’assassinio di Sinwar, la presunta mente degli attacchi del 7 ottobre, –o del comandante militare Mohammed Deif – sarebbe sufficiente per convincere l’opinione pubblica israeliana che è stata ottenuta una grande vittoria contro Hamas e che la guerra a Gaza può finire".