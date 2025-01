Hollywood in fiamme, da Tom Hanks a Spielberg a Ben Affleck: vip in fuga. Ecco chi vive nella zona degli incendi

Hollywood in fiamme per gli incendi, ecco tutte le star che ci vivono. Foto

Hollywood sta letteralmente bruciando a causa dei maxi incendi che sono scoppiati in diverse zone di Los Angeles, in particolare l'area più colpita è quella di Pacific Palisades, proprio la preferita dai vip, i luoghi dove vivono moltissime star del cinema e non solo. Le autorità hanno dichiarato lo Stato d'emergenza e attualmente ci sono 40 mila persone evacuate e 4 scuole sono state chiuse. Sono bruciati 1200 ettari e le fiamme spinte anche dal vento non si fermano.

Ma chi sono le star che vivono a Hollywood?

Sono davvero moltissime e tutte concentrati proprio nell’oasi di Pacific Palisades, l'area che si affaccia sull'Oceano a ovest di Los Angeles, tra Malibù e Santa Monica. Si va da Tom Hanks a Adam Sandler, fino a Steven Spielberg. Ma su quelle colline vivono anche molti altri vip del mondo dello spettacolo, come Billy Crystal, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Bradley Cooper, Kate Hudson e il rapper Andre Romell Young, conosciuto come Dr Dre.

Il figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, sui social ha pubblicato un messaggio commovente: "Il quartiere in cui sono cresciuto sta bruciando. Pregate per Palisades". Anche Ben Affleck è stato visto nel quartiere in fiamme, l’attore ha a Palisades il suo appartamento da scapolo dopo la separazione da Jennifer Lopez, i media americani riportano le foto dell’attore e produttore con il volto triste che guida allontanandosi dall’incendio.