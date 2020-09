Hong Kong, Joshua Wong arrestato e rilasciato su cauzione

L'attivista di Hong Kong Joshua Wong e' stato rilasciato su cauzione qualche ora dopo l'arresto per aver partecipato ad una "manifestazione illegale" nell'ottobre del 2019 e aver indossato una mascherina. Lo annuncia su Twitter lo stesso Wong invitando i suoi sostenitori a non "festeggiare" la sua scarcerazione ma a preoccuparsi dei "12 ragazzi di Hong Kong" arrestati in Cina mentre stavano cercando di fuggire a Taiwan.

L'arresto era legato alla partecipazione a un'assemblea non autorizzata il 5 ottobre scorso. Gli è stato anche contestato di aver violato la draconiana legge anti-mascherine", quella che vietava il volto coperto nel corso delle manifestazioni innescate dalla mobilitazione anti-cinese nell'ex colonia britannica.

#BREAKING Joshua is arrested when reporting to Central Police Station at about 1pm today. The arrest is related to participating in an unauthorized assembly on 5Oct last year. He is told to have violated the draconian anti-mask law as well.