Hope Hicks, l'ex modella che ha contagiato Trump e che conosce "molti segreti"

Segni particolari: bellissima. Hope Hicks la la Consigliera entrata nella storia americana per aver contagiato col Coronavirus Presidente e First Lady è una professionista che ha fatto parte della girandola di direttori della comunicazione che si sono avvicendati alla Casa Bianca nel tentativo di contenere il ‘debordante’ Donald Trump.

Hope non è mai stata un nome molto conosciuto, come lo era invece l’ultimo dei ‘trombati’, quel Brad Pascale ora in 'terapia da depressione’ , ma la trentunenne ex modella era la prima ad essere uscita e ritornata nel cerchio magico trumpiano.

Aveva sostituito, nel 2017, il più rapido tra i ‘fatti fuori’, Anthony Scaramucci, che puo’ vantare il record di aver mantenuto la carica di direttore della comunicazione per il più breve tempo in assoluto, solo 10 giorni. La ex modella non aveva alcun background in politica, ma, così come Pascale, aveva un vantaggio di non poco conto: era stata vicina alla famiglia Trump nei cinque anni precedenti.

Ma come ha fatto, si sono chiesti in molti, qualcuno con un profilo così basso a ottenere uno dei lavori più importanti nel governo degli Stati Uniti?

La risposta è rapida e facile: vi è arrivata tramite Ivanka Trump. Così come Pascale era arrivato tramite il genero di Trump, Jared Kushner. Insomma figlia e genero degli head hunter per l’importante papà e suocero.

Hope Hicks ha iniziato la sua carriera nelle pubbliche relazioni con l'azienda di moda di Ivanka Trump come uno dei suoi clienti.

Ma non solo Pr pure modella. Dopo aver sfilato per artisti del calibro di Ralph Lauren ed essere apparsa sulla copertina di Gossip Girl la Hope ha sfilato indossando anche abiti di Ivanka.

Dal lavoro con la figlia all’attenzione professionale del padre Presidente il passo è stato breve e alla fine la PR si è trovata a capo della comunicazione della Casa Bianca.

Ma prima del gran passo alla White House Trump, personalmente, l'ha scelta nell'ottobre 2014 per lavorare nelle pubbliche relazioni per la sua società immobiliare.

Il colpo di fulmine ‘professionale' nel 2015 quando, dopo un viaggio con Trump, si è avvicinata alla prima parte della suo prossimo impiego nella campagna presidenziale.

Quando la campagna è diventata più seria, ha dovuto decidere tra diventare un addetto stampa politico a tempo pieno o tornare a lavorare per la società immobiliare del possibile Presidente. Ha scelto la prima opzione e il Presidente personalmente le ha offerto di stare nel suo team.

Nel nuovo ruolo la Hope raramente rilasciava dichiarazioni ma era sempre vicino a Donald Trump durante le interviste.

Diventato Presidente Trump le ha creato un nuovo ruolo: Direttore della Comunicazione Strategica della Casa Bianca. Secondo i bene informati la Hope era molto vicina alla famiglia Trump così da partecipare alle cene tradizionali ebraiche dello Shabbat con Ivanka Trump e il marito. Nel 2017 è stata una delle poche persone presenti all’incontro con il Papa nel 2017.

Hope Hicks si è dimessa nel febbraio 2018, un giorno dopo aver testimoniato al Congresso di aver occasionalmente detto bugie per conto del Presidente. Dopo aver lavorato per FoxNews è tornata quest’anno a lavorare con Trump,da lui richiamata, giusto in tempo per diventare famosa non per il lavoro ma per ben altro. Come mai questa passione di Trump per la PR? Una reporter della BBC, Tara McKelvey, ben introdotta sostiene che ‘conosca molti segreti’. E questo sembra essere tutto per quella PR che è diventata famosa per un virus.