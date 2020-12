Huawei: apre il suo primo stabilimento in Francia

Huawei ha annunciato ufficialmente l'apertura del suo primo stabilimento in Francia. L'azienda cinese, colosso delle telecomunicazioni, ha comunicato che si tratterà di un sito produttivo di soluzioni tecnologiche per reti mobili e si troverà precisamente nel comune di Brumath, nella Francia orientale. La società ha annunciato in una nota che si tratta del primo impianto Huawei di questo tipo fuori dalla Cina. L'investimento per il progetto ammonta a 200 milioni di euro, impiegherà inizialmente 300 persone, e produrrà apparecchiature per l'intero mercato europeo.

Verso la fine di febbraio 2020, poco prima che la pandemia si diffondesse in modo preoccupante in Europa, un comunicato della società cinese già anticipava il piano di realizzazione per l'impianto di produzione di tecnologie per la comunicazione wireless in Francia. A distanza di dieci mesi circa, l'emergenza sanitaria globale pare non abbia frenato l'espansione dell'azienda e arriva l'ufficialità del progetto, anche se resta ancora da capire in quali tempi nascerà il nuovo stabilimento.