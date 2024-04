IA, Papa Francesco ai lavori del G7: l'annuncio di Meloni. VIDEO

G7, Meloni: "Su I.A. porteremo ai leader percorso della Santa Sede"

"Il nostro impegno per sviluppare meccanismi di governance che garantiscano che l'intelligenza artificiale sia incentrata sull'Uomo e controllata dall'Uomo e' una sfida che nessuno di noi puo' affrontare da solo e io credo sia fondamentale valorizzare al meglio la riflessione etica e intellettuale che in questo ambito si sta sviluppando. Penso ad esempio al cammino avviato dalla Santa Sede nel 2020 con la 'Rome call for AI ethics', un percorso che porta a dare applicazione concreta al concetto di 'algoretica', ovvero dare un'etica agli algoritmi. La presidenza italiana del G7 intende valorizzare questo percorso della Santa Sede, di portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia" del G7. Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video in cui annuncia la partecipazione di Papa Francesco ai lavori, dal 13 al 15 giugno prossimi, dei leader del G7, nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale.

G7, Meloni: "Da sostegno a Ucraina a pace in M.O., tanti temi"

"Sono tanti i temi che la presidenza italiana del G7 ha voluto mettere all'ordine del giorno. Il G7 confermera' il suo sostegno all'Ucraina, continuera' a lavorare per arrivare a una pace giusta e duratura. Ci occuperemo anche del conflitto in Medio Oriente, per scongiurare una escalation e portare pace, stabilita' e sicurezza in tutta la regione". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video in cui illustra i temi della presidenza italiana del G7 e annuncia la partecipazione di Papa Francesco ai lavori, dal 13 al 15 giugno prossimi, dei leader del G7, nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale.