Il Console Generale di Tunisia a Milano candidato a capo del Governo

Abbiamo saputo secondo le nostre ultime informazioni, che il Console Generale di Tunisia a Milano è stato proposto come candidato per l'incarico di Capo del Governo in Tunisia come personalità indipendente. Dopo le dimissioni del Capo del Governo tunisino Elyes Fakhfakh, il Presidente della Repubblica Tunisina ha chiesto ai Partiti Politici rappresentati dal Parlamento di presentare dei candidati per questo posto per sceglire una personalità fra questi.

Il Console Generale di Tunisia a Milano è uno dei nomi che è stato proposto ufficialmente. Il Dott. Nasr Ben Soltana, persona con grande esperienza professionale e accademica è molto stimano dai cittadini tunisini ed avrà la responsabilità, se sarà scelto, di far uscire la Tunisia da una situazione critica e rispondere alle attese del Popolo tunisino sulla stabilità ed sullo sviluppo economico e sociale. Una buona fortuna per un responsabile amico dell'Italia.