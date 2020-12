l Covid e' arrivato anche in Antartide, l'unico continente che finora era rimasto 'immune': in una base militare cilena sono risultati positivi al tampone in 36.

Lo ha riferito l'Abc australiana. La stazione e' situata vicino alla punta piu' settentrionale della penisola antartica nella regione occidentale, lontano dalla base australiana nell'Antartide orientale.