Il premier russo ha contratto il virus. Le sue mansioni al vice Belusov

Il Premier russo Mikhail Mishustin ha contratto il Covid-19 e ha trasferito le sue mansioni al vice premier Andrei Belusov, rendono noto le agenzie russe.

Mishustin ha informato il presidente Vladimir Putin di aver contratto il Covid-19 durante una video conferenza, con le immagini rilanciate dall'emittente televisiva pubblica Rossiya 24. Il numero di contagi confermati in Russia ha superato i 100mila (in un giorno i casi sono aumentati della cifra record di 7.099 a 106.498).

"Ho appena appreso che il test a cui mi sono sottoposto è positivo", ha detto Mishustin parlando con Putin. Il premier, che ha 54 anni ed è in carica dallo scorso gennaio, ha aggiunto che rimarrà in isolamento per proteggere i suoi ministri, ma manterrà i contatti con Belusov e con il resto del governo. Putin ha approvato le sue decisioni e ha detto di auspicare che il Premier continui a partecipare alla definizione delle politiche necessarie al rilancio dell'economia del paese messa a dura prova dall'epidemia.