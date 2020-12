Iran: Khamenei grave, passa i poteri al figlio Mojtaba

La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha trasferito i poteri al figlio, Mojtaba Khamenei, a causa di problemi di salute. Lo riferiscono su Twitter varie fonti iraniane ma anche il Jerusalem Post. Secondo un giornalista iraniano Momahad Ahwaze, Khamenei ha dovuto annullare un incontro con il presidente Hassan Rohani, perchè le sue condizioni si sono aggravate nella notte.

Su Twitter, Ahwaze - che scrive in arabo- sostiene che sue fonti in Iran molti sarebbero "preoccupate" dell'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano leader, ormai 81enne. Ahwaze - le cui rivelazioni non sono confermate ufficialmente- aggiunge che non sono chiare le cause dell'aggravamento delle condizioni del leader ma che potrebbero essere legate a un cancro alla prostata. Ahwaze, che ha un buon seguito su Twitter, all'inizio dell'anno era stato molto attivo nel denunciare l'epidemia di Covid-19 nel Paese, quando le autorità cercavano di nasconderla. Il figlio 51enne di Khamenei, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, attualmente guida diversi importanti dipartimenti di sicurezza e intelligence nel Paese.