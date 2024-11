Iran, Khamenei minaccia Israele e Usa: "Ci sarà una risposta feroce"

Medio Oriente: Khamenei minaccia, 'risposta feroce a qualsiasi attacco a Iran o resistenza'

"I nemici, tanto gli Stati Uniti quanto il regime sionista, devono sapere che riceveranno certamente una risposta feroce alle loro azioni contro l'Iran, la Nazione iraniana e il fronte della resistenza", i gruppi armati nella regione sostenuti da Teheran, da Hamas a Hezbollah passando per gli Houthi. E' la minaccia che arriva dalla Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, intervenuto davanti a un gruppo di studenti a Teheran.

Medio Oriente: rapporto esperti Onu, a Houthi sostegno militare esterno senza precedenti

I ribelli Houthi in Yemen si stanno trasformando in una "potente organizzazione militare" che sta estendendo le proprie capacità operative, grazie al sostegno militare "senza precedenti" dell'Iran e di Hezbollah in particolare. E' quanto emerge da un rapporto di esperti delle Nazioni Unite pubblicato oggi. Dall'inizio della guerra a Gaza, un anno fa, gli Houthi, che controllano ampie zone dello Yemen, hanno "sfruttato la situazione regionale e rafforzato la loro cooperazione con l''asse della resistenza'", che comprende l'Iran, il gruppo palestinese Hamas e il gruppo libanese Hezbollah, scrivono gli esperti incaricati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

In questo contesto, "il movimento Houthi si è trasformato da un gruppo armato locale con capacità limitate in una potente organizzazione militare, che ha esteso le sue capacità operative ben oltre i territori che controlla", secondo il rapporto che copre il periodo da settembre 2023 alla fine di luglio 2024. Questa trasformazione è stata resa possibile dal "trasferimento di equipaggiamenti e dall'assistenza e dall'addestramento forniti dalla Forza Al-Quds", un'unità d'élite del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, da Hezbollah e da gruppi filo-iraniani in Iraq, si legge nel rapporto, che fa riferimento alla creazione di "centri operativi congiunti" in Iraq e in Libano per "coordinare azioni militari congiunte". Gli esperti sottolineano inoltre che da diversi anni i combattenti Houthi ricevono "addestramento tattico e tecnico al di fuori dello Yemen", in particolare in Iran e nei centri di addestramento di Hezbollah in Libano. Il gruppo di esperti ritiene inoltre che Hezbollah sia "uno dei principali sostenitori degli Houthi" e che sia coinvolto nella loro "struttura decisionale", nel supporto finanziario, nell'indottrinamento dei giovani e nella "propaganda mediatica".

LEGGI ANCHE