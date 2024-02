Irlanda del Nord, O'Neill nuova premier. Verso la riunificazione e addio Uk

Ora l'Irlanda va verso la riunificazione

Michelle O’Neill, numero due dello Sinn Fein, è la prima repubblicana a capo del governo dell'Irlanda del Nord, dove finora si erano succeduti solo 'firs minister' unionisti. O'Neill è stata nominata dal Parlamento di Belfast (Stormont), che nel suo discorso ha evitato ogni tono trionfalistico, concentrandosi piuttosto su un messaggio di riconciliazione: "Da qualunque parte veniamo, qualunque siano le nostre aspirazioni, possiamo e dobbiamo costruire il nostro futuro insieme. Dobbiamo far funzionare la condivisione del potere perché collettivamente siamo incaricati di guidare e realizzare i nostri obiettivi per tutta la nostra gente, per ogni comunità".

Poi ha però sottolineato che la nomina di un primo ministro repubblicano rappresenta "una nuova alba" inimmaginabile per le generazioni precedenti, cresciute con la discriminazione dei cattolici, ha detto O'Neill, "quello stato ora non c'è più". O'Neill guiderà l'esecutivo insieme a Emma Little-Pengelly, un'unionista democratica che è stata nominata vice 'first minister'.

Il governo di Belfast si è riunito dopo che il Partito Unionista Democratico (Dup) aveva abbandonato Stormont il 3 febbraio del 2022 per protestare contro gli accordi commerciali post-Brexit che, a suo dire, compromettevano il posto della regione nel Regno Unito. Il partito ha accettato di porre fine al boicottaggio questa settimana dopo che il suo leader, sir Jeffrey Donaldson, ha strappato al governo britannico concessioni che hanno appianato il cosiddetto confine del Mare d'Irlanda.