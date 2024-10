Israele, attacco all'Iran: "Raid su obiettivi militari" | Teheran: "Danni limitati, pronti a reagire"

Siria, Israele ha colpito anche diversi siti militari

Israele ha colpito anche diversi siti militari nelle regioni centrali e meridionali della Siria, poco dopo avere annunciato attacchi in corso contro obiettivi militari in Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale siriana "Sana", aggiungendo che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato alcuni dei missili lanciati dalle forze israeliane. Le autorità sono attualmente impegnate a valutare i danni.

Israele, 'Iran pagherà caro prezzo se nuova escalation

L'Iran ''pagherà un caro prezzo'' se inizierà un nuovo round di escalation dopo l'attacco israeliano condotto nella notte. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. ''Se il regime in Iran commette l'errore di iniziare un nuovo round di escalation, saremo obbligati a rispondere. Il nostro messaggio è chiaro: tutti coloro che minacciano lo stato di Israele e cercano di fare scivolare la regione in una escalation più ampia pagheranno un caro prezzo'', ha aggiunto Hagari.

Sono stati ''raggiunti'' gli obiettivi che Israele si era posto di colpire in Iran. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari

Usa, 'per Israele è autodifesa, Iran eviti altri attacchi per prevenire escalation'

Gli Stati Uniti si sono rivolti direttamente all'Iran per chiedere che ''eviti altri attacchi contro Israele per prevenire una ulteriore escalation nella regione''. "Esortiamo l'Iran a cessare gli attacchi contro Israele affinché questo ciclo di combattimenti possa concludersi senza una ulteriore escalation", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Sean Savett. "La risposta di Israele è stata un esercizio di autodifesa, evitando specificamente le aree popolate e concentrandosi esclusivamente su obiettivi militari, contrariamente all'attacco dell'Iran contro Israele che ha preso di mira la città più popolosa di Israele", ha aggiunto.

Iran, 'attacco Israele ha causato danni limitati'

L'attacco israeliano condotto nella notte contro l'Iran ha ''causato danni limitati''. Lo hanno dichiarato le forze di difesa aerea di Teheran in una nota. ''Il falso regime'' di Israele ''ha attaccato alcuni centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam".

Israele, obiettivi raggiunti, attacco contro Iran è terminato

Sono stati ''raggiunti'' gli obiettivi che Israele si era posto di colpire in Iran. Lo ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari dichiarando ''conclusa'' l'operazione di rappresaglia per l'attacco missilistico iraniano del primo ottobre. "L'attacco di rappresaglia è stato completato e i suoi obiettivi sono stati raggiunti", ha affermato Hagari in una conferenza stampa. "Ora Israele ha una maggiore libertà d'azione anche in Iran. L'Iran ha colpito Israele due volte e ne ha pagato il prezzo", ha aggiunto. "Siamo concentrati sugli obiettivi della guerra a Gaza e in Libano. E' l'Iran che continua a spingere per un'ampia escalation regionale", ha dichiarato Hagari.