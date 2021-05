Israele e Hamas confermano il cessate il fuoco, l'Egitto monitorerà la tregua

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato a favore del cessate il fuoco che mette fine all'operazione 'Guardiano delle mure" a Gaza. Lo riportano i media israeliani. Secondo Yediot Aharonot la decisione e' stata presa all'unanimita' dai ministri dopo 11 giorni di ostilita'. La tregua dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore.

Hamas ha confermato che il cessate il fuoco con Israele e' "simultaneo e reciproco" ed entra in vigore dalle 2 del mattino di domani (l'una in Italia).

L'Egitto inviera' due delegazioni, una in Israele e una nei Territori palestinesi, per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto questa sera. Lo riportano i media egiziani, rilanciati dal sito israeliano Ynet. Dall'ufficio del presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi, ha dichiarato che "i prossimi passi sono volti a mantenere la stabilita'".

Un comunicato dell'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha riferito che il gabinetto di sicurezza "ha accettato l'iniziativa egiziana per un cessate il fuoco reciproco senza alcuna pre-condizione, che entrera' in vigore a un orario che verra' determinato successivamente". Prima del voto dei ministri riuniti nel gabinetto di sicurezza, i vertici della difesa hanno esposto loro i successi israeliani sul campo, definendo alcuni di essi "senza precedenti". "Hamas e' stata bloccata e ha subito gravi perdite", hanno detto i militari, secondo quanto riporta Tiems of Israel. Secondo il sito Ynet, i vertici della difesa hanno spiegato al governo che Israele ha "esaurito" tutti i suoi possibili traguardi militari nel conflitto con Hamas e gli altri gruppi ritenuti terroristi nella Striscia di Gaza.

L'allarme antiaereo ha cominciato a suonare nel sud di Israele pochi minuti dopo che il governo di Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver accettato il cessate il fuoco, senza pero' indicare da che ora anche se fonti israeliane citate dal Times of Israel hanno confermato le 2 locali. Le stesse fonti avevano avvertito che Hamas avrebbe potuto tentare un 'colpo di coda' prima dell'entrata in vigore della tregua. Sul profilo Twitter delle forze armate israeliane, l'Idf, si legge che le sirene hanno cominciato a suonare poco dopo le 22,45 locali. Da questa mattina le milizie islamiste hanno sparato 300 razzi da Gaza, afferma l'Idf. In risposta sono stati colpiti 30 siti di lancio.