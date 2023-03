Israele, Netanyahu caccia il ministro della Difesa. Proteste e scontri

Israele: proteste ignorate, riprende in Commissione esame riforma

In Israele, alla Knesset, si sono aperti i lavori in Commissione Giustizia per votare e poi consegnare al Parlamento per il voto definitivo il ddl di riforma giudiziaria che ha scatenato violente proteste nel Paese. Il gesto della coalizione al governo sembra platealmente ignorare le proteste senza precedenti che si sono svolte nella notte e anche i rumour, non confermati però, che il premier Benjamin Netanyahu potrebbe cedere e sospendere la riforma.

Israele: presidente Herzog, fermate subito iter riforma

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha rinnovato l'appello al governo e al premier Benjamin Netanyahu a fermare il progetto di riforma della giustizia dopo la nottata di proteste che ha scosso il Paese. "Per il bene dell'unità del Popolo d'Israele, per le responsabilità a cui siamo tenuti io vi invito a fermare immediatamente il processo legislativo", ha affermato il capo di Stato.

Israele: studenti superiori e medie scioperano contro riforma

Il Consiglio Nazionale degli Studenti e della Gioventù, in rappresentanza degli studenti delle scuole superiori e medie di Israele, ha dichiarato uno sciopero nazionale a partire dalla mattinata. Il consiglio chiede di "fermare la riforma della giustizia e avviare immediatamente i negoziati". L'annuncio arriva dopo massicce proteste che hanno sconvolto il paese e la dichiarazione di numerosi altri scioperi. Oggi un gruppo di università ha annunciato uno sciopero generale a partire dalla mattinata.

Israele: Usa molto preoccupati, urge compromesso

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere "profondamente preoccupati" per gli eventi in Israele, dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa per aver sostenuto una pausa nelle riforme giudiziarie controverse del governo. "Siamo profondamente preoccupati per gli sviluppi odierni al di fuori di Israele, che sottolineano ulteriormente l'urgente necessità di un compromesso", ha dichiarato in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson.

Israele: Barkat, non vogliamo una guerra civile

Il ministro dell'Economia di Israele, Nir Barkat, ha dichiarato che sosterrà il premier Netanyahu nella decisione di fermare la controversa riforma della giustizia. Lo riferisce The Times of Israel. "Lo Stato di Israele ha la precedenza su tutto - ha detto Barkat - il popolo di Israele ha la precedenza su tutto. Sosterrò il primo ministro nella decisione di fermarsi e tracciare un nuovo corso. La riforma è necessaria e la realizzeremo, ma non a prezzo di una guerra civile".