Israele, Netanyahu chiama Meloni. La premier: "Italia solidale a voi"

In attesa della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, una rete di colloqui tra Paesi si è tenuta oggi. In primis quella tra Egitto, Arabia Saudita e Giordania, con una sola finalità. Organizzare e portare avanti una de-escalation.

Ma non solo: l'ufficio del primo ministro israeliano ha comunicato che oggi Benjamin Netanyahu ha avuto colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Secondo quanto riferito, "i leader hanno espresso un sostegno incrollabile al diritto di Israele all'autodifesa".

In particolare Meloni - informa Palazzo Chigi - ha ribadito la piena solidarietà del governo italiano per gli attacchi subiti e la vicinanza ai familiari delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Il governo - si legge nella nota - lavorerà con i partner internazionali per coordinare il sostegno. L'Italia è al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento.