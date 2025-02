Guerra in Medio Oriente: Israele rilascerà tre ostaggi sabato, incluso uno americano

Ufficio Netanyahu: "Ricevuta la lista degli ostaggi che saranno liberati sabato"

La lista dei nomi dei tre ostaggi che saranno liberati domani trasmessa da Hamas a Israele tramite gli intermediari del Qatar e dell'Egitto include: Aleksandr (Sasha) Trufanov, (29 anni), Saguy Dekel-Hen (36 anni). Yair Horen (46 anni). Lo rende noto l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. La lista è stata accettata da Israele.

Hamas: "Sabato saranno rilasciati 3 ostaggi, anche un americano"

Una fonte di Hamas ha dichiarato che sabato saranno rilasciati tre ostaggi, tra cui un americano: lo riferiscono i media israeliani citando Reuters. In un messaggio su un account Telegram riferibile alla Jihad islamica, il gruppo fa sapere che libererà un rapito: potrebbe trattarsi dell'israelo-russo Sasha Trufanov, ma non c'è nessuna conferma.

A Riad entro febbraio primo summit arabo contro il piano di Trump su Gaza

Riad ospiterà a febbraio un vertice di 5 Paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la Striscia di Gaza dei suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo americano. Lo ha annunciato una fonte vicina al governo saudita. Il vertice riunirà i leader di Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Emirati arabi e Giordania, qualche giorno prima di quello previsto il 27 febbraio in Egitto. Secondo la stessa fonte, l'incontro di riad ribadirà il rifiuto dello "sfollamento degli abitanti di Gaza" e del loro "trasferimento" fuori da questo territorio.

Croce rossa: molto preoccupati per condizioni degli ostaggi

Il Comitato internazionale della Croce rossa "rimane molto preoccupato per le condizioni degli ostaggi" che si trovano ancora nella Striscia di Gaza. In una nota, l'organizzazione ha riferito di continuare gli sforzi "per vedere tutti gli ostaggi rilasciati". "Sebbene le ultime settimane abbiano portato sollievo ad alcuni, sappiamo che gli israeliani continuano ad attendere con ansia notizie, aggrappandosi alla speranza e desiderando il momento del ricongiungimento", si legge nella nota.