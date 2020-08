Italia Cina, partito da Xi'an un treno cargo speciale con materiali anti Covid

È partito oggi da Xi’an un treno cargo speciale organizzato dalla Struttura del Commissario Straordinario Arcuri, in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Pechino. Il treno, composto da 45 vagoni, porta a bordo materiale medico-sanitario destinato dell’epidemia da COVID-19, incluse 16 tonnellate di melt blow, componente essenziale per la produzione di mascherine in Italia. Il treno speciale è previsto giungere in Italia il prossimo 27 agosto.