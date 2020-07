Italia Taiwan, ai Golden Horse retrospettiva su Fellini

A Taiwan si celebrno il cinema e la cultura italiana. In collaborazione con l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale di Taipei, al Golden Horse Classic Film Festival sarà dedicata una retrospettiva al regista italiano Federico Fellini, dal 24 luglio al 13 agosto.

In occasione del centenario della nascita di Fellini, durante il Festival, che a livello cinematografico è uno dei più importanti dell'Asia orientale, ci sarà anche una mostra con i disegni del regista, realizzata con il sostegno della regione natale di Fellini, l'Emilia Romagna (ulteriori dettagli qui).

Della vasta produzione del genio felliniano il Golden Horse Film Festival ha selezionato 24 capolavori che coprono tutta la sua carriera, disponibili in italiano sottotitolati in cinese e mostrati al pubblico durante l'evento dedicato ai grandi film classici, prima di quello dedicato al cinema contemporaneo in programma a novembre.

I biglietti e il programma di proiezione sono disponibili sul sito web dei Golden Horse.

La retrospettiva fa parte del calendario degli eventi "Italy in Taiwan 2020" (realizzati con il supporto del gruppo LDC Hotels Resorts e della STMicroelectronics), che segna il 25° anniversario dell'istituzione dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale.