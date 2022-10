Jet italiani intercettano 4 caccia russi nello spazio aereo della Polonia

Eurofighter italiani in Polonia intercettano 4 caccia russi che avevano violato lo spazio aereo

Gli Eurofighter italiani impegnati in attività Nato di Air Policing in Polonia hanno effettuato un nuovo scramble (decollo immediato) per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad. Lo ha riferito l'Areonautica Militare su Twitter.

Gli Eurofighter italiani erano intervenuti lo scorso 30 settembre intercettando tre velivoli russi sempre in volo nella zone di confine polacca. Si e' trattato del quarto decollo in una settimana per gli Eurofighter della task force air "White Eagle". I caccia italiani sono schierati nella base di Malbork, nella Polonia settentrionale, a poca distanza dall'enclave russa di Kaliningrad.