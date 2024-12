Joe Biden grazia i condannati a morte, bufera negli Usa: l'umanitarismo in salsa Dem che disonora le vittime

Ex procuratore federale nel caso del braccio della morte parla della commutazione della pena da parte di Biden

Affaritaliani.it ha trattato in più occasioni dei condoni di pena, prima paventati, e poi effettivamente eseguiti dal Presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden.

L'aggiornamento, che proviene da Fox News Digital appare interessante, per chiudere il cerchio e gli atti del suo mandato, nella maniera controversa classica di molti suoi provvedimenti degli ultimi quattro anni.

Brandon Council è stato condannato a morte da una giuria federale il 3 ottobre 2019, dopo essere stato dichiarato colpevole di aver ucciso due donne che lavoravano in una banca della Carolina del Sud, durante una rapina, nel 2017.

La giornalista Elizabeth Pritchett aggiunge che l'ex procuratore afferma che è difficile vedere un "assassino senza rimorsi", sollevato dalla sua condanna. Council era uno dei 37 assassini condannati che ora trascorreranno l'ergastolo, senza possibilità di libertà vigilata, dopo che Biden ha riclassificato le loro condanne a morte.



Derek Shoemake, ex procuratore aggiunto degli Stati Uniti per il distretto della Carolina del Sud e uno dei procuratori federali nel caso contro Council, ha detto a Fox News Digital che è stato "uno dei più grandi onori professionali" della sua vita cercare giustizia per le vittime Donna Major, 59 anni, e Kathryn Skeen, 36 anni, e il suo cuore si spezza per le loro famiglie dopo la decisione di Biden.



"Donna e Katie erano donne straordinarie, madri meravigliose e fari di luce nella loro comunità. Oggi i miei pensieri e le mie preghiere sono con le loro famiglie e il mio cuore si spezza per loro mentre elaborano questa notizia", ha detto Shoemake in una dichiarazione.



Ha anche detto che i suoi pensieri e le sue preghiere sono con il team che "ha lavorato per più di un anno" per ottenere giustizia per Major e Skeen, "assicurando che un assassino senza rimorsi ricevesse una sentenza che parlasse della natura orribile dei suoi crimini insensati". Il 21 agosto 2017, Council è entrato nella CresCom Bank a Conway, nella Carolina del Sud, con l'intenzione di rapinare l'attività e uccidere i suoi dipendenti, secondo un comunicato stampa del 2017 dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto della Carolina del Sud (USAO-SC).



Dopo essere entrato, Council ha sparato a Major, che era l'impiegata di banca, più volte con un revolver, ha affermato all'epoca l'USAO-SC. Poi è corso nell'ufficio di Skeen, dove lavorava come direttrice della banca, e le ha sparato più volte, mentre si nascondeva sotto la scrivania.



Prima di fuggire dalla banca, ha rubato le chiavi delle auto di entrambe le vittime, le loro carte di credito e più di $ 15.000 in contanti. Prese uno dei veicoli per andare al motel in cui alloggiava, fece i bagagli e partì.



"È difficile vedere una sentenza cancellata a 400 miglia di distanza dopo che è stata legalmente imposta da una giuria di uomini e donne della Carolina del Sud che hanno trascorso settimane ad ascoltare le prove, a deliberare e a decidere attentamente la punizione appropriata", ha detto Shoemake.



Ha anche detto che fa male che le famiglie delle vittime "festeggeranno un altro Natale senza i loro cari", mentre Council è tra i 37 assassini condannati a livello federale "che celebrano una vittoria politica".

Shoemake ha detto che il suo obiettivo non è il dibattito politico che circonda le commutazioni di Biden, ma "l'eredità di amore, famiglia e fede" che Major e Skeen incarnavano.



"Prego per le loro famiglie, come faccio spesso, e prego per tutte le famiglie delle vittime colpite oggi", ha affermato.



In una dichiarazione della Casa Bianca che annunciava le commutazioni di lunedì, Biden ha detto di condannare gli assassini e i loro "atti spregevoli" e di essere addolorato per le vittime e le famiglie che hanno subito "perdite inimmaginabili e irreparabili", ma "non può tirarsi indietro e lasciare che una nuova amministrazione riprenda le esecuzioni che ho interrotto".



Solo tre detenuti rimangono nel braccio della morte federale. Sono Robert Bowers, l'attentatore della sinagoga Tree of Life, Dylann Roof, l'attentatore della chiesa di Charleston, e Dzhokhar Tsarnaev, l'attentatore della maratona di Boston.

Quale differenza fra questi 3 attentatori che verranno uccisi dagli USA con iniezione letale e gli altri 37 che hanno assassinato brutalmente e, forse senza un reale pentimento o pubblico segnale di resipiscenza, che hanno ricevuto la grazia presidenziale?

Difficile spiegare le motivazioni di queste tre mancate commutazioni di pena, dal momento che Biden ha detto di essere "contrario in coscienza" alla pena capitale federale. "A pensar male si fa peccato, ma alle volte ci si azzecca", diceva uno statista italiano di grande esperienza. Parliamo, dunque, di "umanitarismo in salsa Dem" o di "mancata grazia politica", data l'essenza sostanzialmente suprematista dei tre, ai quali permane la massima pena?