La Corea del Nord lancia un missile balistico in Giappone

La Corea del Nord lancia un missile che finisce nel mare di Hokkaido, in Giappone

La Corea del Nord ha lanciato un missile che è atterrato nel mare di Hokkaido, in Giappone. L'episodio ha scatenato le proteste del Giappone, della Corea del Sud e degli USA.

Secondo la Corea del Sud e il Giappone, il missile balistico lanciato questa mattina dalla Corea del Nord è un modello intercontinentale (Icbm).

Il Comando di stato maggiore congiunto di Seul ha dichiarato di aver rilevato a Sunan, alle porte di Pyongyang, l’ora di partenza del missile, avvenuta alla 10.15 locali (2.15 in Italia): "Pur rafforzando il nostro monitoraggio e la nostra vigilanza, il nostro esercito mantiene una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti", ha detto.

La ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui ha dichiarato che lo Stato comunista intraprenderà azioni militari "più feroci" se gli USA rafforzeranno il loro impegno di "deterrenza estesa" nei confronti di Corea del Sud e Giappone. La ministra si riferisce al vertice trilaterale tra il presidente americano Joe Biden, quello sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida, che si è svolto domenica 13 novembre a margine degli incontri regionali dell’Asean a Phnom Penh, in Cambogia.

La deterrenza estesa, in particolare, si riferisce alla promessa di Washington di usare tutti i mezzi a disposizione, sia nucleari sia convenzionali, per difendere i suoi alleati.

Adrienne Watson, portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza, firma il comunicato della Casa Bianca: "Il presidente è stato informato della situazione e, insieme con il team di sicurezza, continuerà a consultarsi con alleati e partner. Questo lancio è una sfacciata violazione delle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu e aumenta inutilmente le tensioni e rischiando di di destabilizzare la sicurezza della regione".

"La vicepresidente Kamala Harris si sta coordinando con i nostri alleati e partner nella regione durante la conferenza Apec a Bangkok, in Thailandia. Questa azione dimostra che la Corea del Nord continua a dare la priorità alle sue armi illegali di distruzione di massa e ai programmi di missili balistici rispetto al benessere della sua popolazione. Esortiamo tutti i Paesi a condannare queste violazioni e invitiamo la Corea del Nord a presentarsi al tavolo per negoziati seri. La porta non si è chiusa alla diplomazia, ma Pyongyang deve immediatamente cessare le sue azioni destabilizzanti e scegliere invece l’impegno diplomatico. Gli Stati Uniti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di Usa, Repubblica di Corea e Giappone".