la scozia è il primo stato al mondo a rendere gratuiti gli assorbenti

"Stiamo cambiando la cultura ed è davvero eccitante che altri paesi in tutto il mondo stiano guardando molto da vicino per vedere cosa facciamo", ha dichiarato Monica Lennon, al WashingtonPost.

A livello internazionale, legislatori e attivisti hanno espresso rabbia per le politiche che costringono le donne a pagare tasse relativamente elevate per necessità che non sempre vengono riconosciute come tali. In Scozia, uno studio ha scoperto che 1 donna su 4 nelle scuole e nelle università ha avuto difficoltà ad accedere ai prodotti mestruali prima che diventassero gratuiti per gli studenti.