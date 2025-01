Tensione nel Mar Baltico: danneggiato un cavo sottomarino che collega Svezie e Lettonia

Mar Baltico, danneggiato almeno un cavo sottomarino tra Svezia e Lettonia

Tensione nel Mar Baltico, dove, almeno un cavo sottomarino che collega la Svezia e la Lettonia è stato danneggiato: si tratta dell'ennesimo incidente. Lo ha annunciato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, scrivendo su X. "Questo cavo appartiene a un'entità lettone". Sono stato in stretto contatto (...) con il primo ministro, riferisce il premier, aggiungendo di essere rimasto in contatto "per tutto il giorno" con la prima ministra lettone, Evika Silina. "Svezia, Lettonia e Nato collaborano strettamente sulla questione. La Svezia contribuirà con le capacità pertinenti alle indagini sull'incidente sospetto", ha aggiunto Kristersson. A metà gennaio di quest'anno, la Nato ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine.