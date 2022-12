Liberata Brittney Griner, accordo Usa-Russia per scambio di prigionieri

Liberata Brittney Griner

I media americani hanno annunciato un accordo tra Stati Uniti e Russia per uno scambio di detenuti, tra cui la star del basket americano, Brittney Griner e il trafficante internazionale di armi russo, Viktor Bout. Griner, 32 anni, era stata trasferita a novembre in una colonia penale in Russia per scontare una pena detentiva di nove anni per "traffico di droga". La donna era stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con un vaper e un liquido contenente cannabis. Lo scambio di detenuti tra Washington e Mosca è stato completato con successo all'aeroporto di Abu Dhabi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass.

La cestista americana è stata consegnata a agenti Usa e "sta tornando a casa", ha scritto su Twitter il presidente Joe Biden. "È al sicuro, in aereo e sta tornando a casa", si legge nel post, accompagnato da due foto dell'inquilino della Casa Bianca con la "moglie" di Griner, Cherelle Griner, nello Studio Ovale. Biden aggiunge che ha già parlato al telefono con la star del basket.

"Dopo mesi di ingiusta detenzione in Russia, trattenuta in circostanze intollerabili, Brittney tornerà presto tra le braccia dei suoi cari" ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden. "Questo è un giorno per il quale abbiamo lavorato a lungo. Non abbiamo mai smesso di spingere per il suo rilascio. Ci sono volute trattative scrupolose e intense", ha aggiunto Biden, ringraziando tutti coloro che sono stati coinvolti nell'operazione, compresi gli Emirati Arabi Uniti, dove lo scambio di prigionieri fra Griner e il trafficante d'armi russo Viktor Bout ha avuto luogo.