Libia, Serraj annuncia un rimpasto di governo dopo le proteste di Tripoli

Il capo del consiglio presidenziale libico, Fayez al-Serraj, ha annunciato un rimpasto di governo a seguito

delle proteste scoppiate a Tripoli contro le condizioni di vita e la corruzione e per le quali l'Onu ha criticato l'uso "eccessivo della forza" da parte delle forze di sicurezza. In un discorso trasmesso lunedì sera, Serraj ha affermato che "potrei dover dichiarare l'emergenza per formare un governo di crisi", sottolineando la necessità di rimpasto di governo "urgente" e senza tenere conto del "consenso" di alcuni gruppi. "Non permetterò che la (nostra, ndr) legittimità precipiti e l'ingresso della Libia in un tunnel", ha aggiunto, riconoscendo che il Gna non ha "il controllo di tutto il suolo della patria".