Londra, Sadiq Khan rieletto sindaco: "Un onore assoluto"

"Grazie Londra. È l'onore assoluto della mia vita servire la città che amo per altri tre anni", così Sadiq Khan, rieletto sindaco di Londra con un Tweet ringrazia la città, e promette: "Non lascerò nulla di intentato per rimettere in piedi la nostra città". "Un futuro più luminoso è possibile - assicura - e lo realizzeremo insieme". Sadiq Khan, laburista, è stato eletto sindaco di Londra la prima volta nel 2016, ed è stato il primo musulmano sindaco di una capitale europea.