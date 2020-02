Londra, un uomo accoltellato in una moschea

Gb: un uomo accoltellato in una moschea a Londra

Un uomo è stato accoltellato all'interno della moschea di Regent's Park a Londra, durante la preghiera del tardo pomeriggio. L'autore dell'accoltellamento è stato arrestato subito, sul luogo dell'aggressione. Lo riferisce la polizia metropolitana intervenuta nel centro islamico alle 15.10 (le 16.10 in Italia). La persona accoltellata, un muezzin 70enne che era impegnato nell'Adhan, la chiamata alla preghiera, è ricoverato e non è in pericolo di vita. La polizia britannica esclude la pista del terrorismo, come ha reso noto un portavoce, citato da Sky News.

Gb: Johnson, rattristato per orribile attacco alla moschea

Il premier britannico, Boris Johnson, si è detto "profondamente rattristato dall'attacco alla moschea centrale di Londra". In un tweet ha scritto: "È così orribile che ciò accada, specialmente in un luogo di culto. I miei pensieri sono per la vittima e tutte le persone colpite".

Gb: accoltellamento moschea, polizia non indaga per terrorismo

La polizia britannica esclude la pista del terrorismo nell'indagine sull'accoltellamento avvenuto alla moschea di Londra, dove un giovane ha colpito al collo il muezzin 70enne, ferendolo in modo grave. Lo ha reso noto un portavoce, citato da Sky News.