Maddie: la polizia tedesca indaga su un nuovo sospetto

Maddie: sospettato un uomo di 43 anni

La polizia tedesca ha reso noto di aver identificato un nuovo sospetto nel caso della bambina inglese Madeleine McCann, scomparsa nel 2007 nell'Algarve, in Portogallo, mentre era in vacanza con i genitori. Si tratta di un uomo di 43 anni che secondo la polizia potrebbe averla uccisa e che è quindi indagato per omicidio.

Maddie: il nuovo sospetto ha già delle condanne per abusi su minori, furti e spaccio

Scotland Yard non ha diffuso ​il nome il nome dell'uomo, già condannato per una serie di reati fra cui abusi su minori, furti in case vacanza e hotel e traffico di droga. "Non perderemo mai la speranza di ritrovarla viva, ma qualunque sia la verità, dobbiamo conoscerla per ritrovare la pace", hanno commentato i genitori della bambina, Kate e Gerry McCann.