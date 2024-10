Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano si è notevolmente intensificato nelle ultime settimane, in particolare da quando Israele ha intensificato i suoi attacchi aerei e le operazioni di terra in risposta ai crescenti attacchi missilistici di Hezbollah. Questo conflitto è particolarmente preoccupante dato il coinvolgimento delle forze di pace delle Nazioni Unite (UNIFIL), che hanno lottato per prevenire le ostilità lungo il confine israelo-libanese. La risposta aggressiva di Israele, che ha preso di mira le aree vicine alle posizioni delle Nazioni Unite, ha lasciato le forze di pace in una situazione precaria in quanto non hanno un mandato per difendersi dagli attacchi diretti.

L'arsenale di Hezbollah, stimato in oltre 130.000 razzi e missili, si è evoluto in modo significativo dalla guerra del 2006. Ora possiedono una serie di armi, dai razzi Falaq-2 a corto raggio ai missili balistici a lungo raggio come il Fateh-110 di fabbricazione iraniana, in grado di colpire bersagli a 300 km di distanza. Nonostante i pesanti attacchi aerei da parte di Israele, che ha difese aeree superiori come l'Iron Dome, l'Arrow e i sistemi David's Sling, Hezbollah continua a lanciare sofisticati attacchi missilistici su basi militari e città israeliane. Israele, in risposta, ha preso di mira le infrastrutture di Hezbollah, compresi i tunnel transfrontalieri utilizzati per le infiltrazioni.

Le dimensioni geopolitiche complicano il conflitto, con gli Stati Uniti che sostengono Israele fornendo sostegno militare, mentre Hezbollah riceve sostegno dall'Iran. Nonostante le crescenti capacità di Hezbollah, essi rimangono superati dalla potenza militare di Israele, in particolare nei combattimenti aerei. Tuttavia, il coinvolgimento di attori esterni e la continua fornitura di armi avanzate a entrambe le parti alimentano il conflitto, mentre gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e delle nazioni europee rimangono in gran parte inefficaci.

La risposta della comunità internazionale, in particolare dell'Europa e della NATO, è stata silenziosa, rivelando incongruenze nelle politiche globali in materia di sovranità e intervento militare. Molti critici sostengono che la sovranità del Libano è stata minata, tracciando parallelismi con la posizione della NATO in Ucraina e sottolineando un doppio standard percepito. Questo conflitto ha implicazioni più ampie, non solo per la stabilità regionale, ma anche per la diplomazia globale riguardo al ruolo delle organizzazioni internazionali come l'ONU e la NATO nelle zone di conflitto.