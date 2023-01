Caro-Quintero, Jessica Edosomwan e... I Messina Denaro ancora liberi nel mondo

Da Caro-Quintero alla nigeriana Jessica Edosomwan: ecco i superlatitanti più ricercati al mondo

Matteo Messina Denaro è finalmente in carcere. Ma di boss o superlatitanti come lui ancora liberi ce ne sono ancora parecchi in giro per il mondo. Criminali pericolosi che gli agenti di polizia di diversi paesi cercano da anni o persino da decenni. Ecco una panoramica dei tanti "Messina Denaro" ancora in libertà sparsi per il mondo.

Tra questi c'è Rafael Caro-Quintero. Il Programma di ricompensa per gli stupefacenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre fino a 20 milioni di dollari come ricompensa per informazioni che portino all'arresto e/o alla condanna. Caro-Quintero è un membro del Cartello di Sinaloa del quale si presume che ricopra una posizione di leadership attiva nell'organizzazione di narcotraffico Caro-Quintero nella regione di Badiraguato, Messico. È ricercato per il suo presunto coinvolgimento nel rapimento e nell'omicidio di un agente speciale della Drug Enforcement Administration nel 1985 in Messico.

L'FBI offre invece una ricompensa fino a 100 mila dollari per informazioni che portino all'arresto di Yulan Adonay Archaga Carias. È accusato a livello federale nel Distretto Sud di New York di associazione a delinquere finalizzata al racket, all'importazione di cocaina e al possesso e alla cospirazione di mitragliatrici. Inoltre, in qualità di presunto leader della mafia MS-13 per tutto l'Honduras, Archaga Carias avrebbe controllato l'attività criminale e fornito supporto e risorse all'impresa della MS-13 in America Centrale e negli Stati Uniti con armi da fuoco, narcotici e contanti.

C'è poi Jason Derek Brown. L'FBI offre una ricompensa fino a 200 mila dollari per informazioni che portino al suo arresto. Ricercato per omicidio e rapina a mano armata a Phoenix, in Arizona,è ricercato dal 2004 ma è sempre riuscito a restare in libertà grazie a legami sia negli Usa tra California, Arizona e Utah che all'estero, visto che negli anni si è recato in Francia e in Messico.

In Europa, tra i maggiori ricercati ancora a piede libero c'è James Michael KellyIl, 57enne irlandese ricercato dalla National Crime Agency del Regno Unito con le accuse di rapimento e di traffico di droga. Tra le principali accuse ci sono quelle legate al rapimento di Anthony Joy, un suo ex socio, che sarebbe stato torturato per cinque giorni con acqua bollente e fiamma ossidrica.

In Francia è invece ricercata Jessica Edosomwan, nigeriana considerata come la donna più ricercata in Europa e sotto processo a Lione in Francia. Edosomwan è accusata di traffico di esseri umani nel tentativo di “importare” delle donne nigeriane in Europa per poi costringerle alla prostituzione. E' sulla lista dei criminali più ricercati dalla Francia e dall'Interpol già da diversi anni.

Diego Moreno Jimenez è invece uno spagnolo poco sopra i 40 anni, leader di una organizzazione criminale molto violenta dedita al traffico di droghe, all’omicidio e al rapimento. Il gruppo criminale di Jimenez si è resto protagonista anche di una vera e propria guerra del narcotraffico con altre bande rivali.

Semion Mogilevich è un cittadino russo ricercato per la sua presunta partecipazione a uno schema multimilionario per frodare migliaia di investitori in azioni di una società pubblica costituita in Canada, ma con sede a Newtown, nella contea di Bucks, in Pennsylvania, tra il 1993 e il 1998. Lo schema di frode è crollato nel 1998, dopo che migliaia di investitori hanno perso oltre 150 milioni di dollari USA, e Mogilevich, che si ritiene abbia presumibilmente finanziato e autorizzato lo schema, è stato incriminato nel 2002 e nel 2003. Ma vive liberamente in Russia.