Meta pagherà 25mln a Trump, costa caro a Zuckerberg aver bloccato gli account del tycoon

Meta pagherà 25mln a Trump, Zuckerberg ha cambiato nettamente posizione

Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti da soli dieci giorni, ma in così poco tempo sono già cambiate moltissime cose, chi prima lo attaccava apertamente adesso fa a gara per essere al suo fianco. Emblematico in questo senso è il caso legato a Zuckerberg e i suoi social. Meta, infatti, aveva deciso di bloccare gli account di Trump dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, da lì era iniziato un lungo contenzioso legale che evidentemente ora si è concluso con una vittoria del presidente degli Usa. Il segnale è arrivato con l'invito alla festa di insediamento di Trump a Zuckerberg, che era in prima fila alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio. Meta ha deciso di patteggiare con Trump.

La società di Mark Zuckerberg ha accettato di pagare 25 milioni di dollari per risolvere la causa intentata dal presidente nel 2021 contro Meta e il suo amministratore delegato dopo la sospensione degli account di Trump in seguito all'attacco del 6 gennaio. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali 22 milioni andranno a un fondo per la biblioteca presidenziale e il resto coprirà le spese legali. Nell'ambito dell'accordo Meta non ammetterà illeciti.

Negli ultimi tre mesi del 2024 Meta - riporta l'Ansa - ha registrato un aumento dei ricavi del 21% a 48,39 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti, e un utile netto in crescita del 49% a 20,83 miliardi. Per il primo trimestre del 2025 Meta stima ricavi per 39,5-41,8 miliardi, mentre le spese per l'anno in corso sono previste a 114-119 miliardi. Questo sarà un anno molto importante per Meta, ha detto Zuckerberg. "La traiettoria di molte delle nostre iniziative di lungo termine sarà più chiara entro la fine dell'anno", ha aggiunto mettendo in evidenza come la nuova amministrazione rilancerà l'innovazione. "Continuiamo a fare buoni progressi sull'IA, sugli occhiali e sul futuro dei social media", ha messo in evidenza.