Tragedia a Washington, elicottero contro aereo: 67 le persone a bordo, "Nessun superstite". Video

Tragedia a Washington, scontro in volo

Terribile tragedia nella notte italiana (erano le 3) a Washington, per cause ancora tutte da chiarire un elicottero militare si è schiantato contro un aereo che trasportava passeggeri, ed entrambi i velivoli si sono inabissati nel fiume Potomac. A bordo dell'aereo c'erano 60 persone e 4 membri dell'equipaggio, tre militari viaggiavano invece sull'elicottero. "Nessun superstite". L’aereo era partito da Wichita, Kansas, e stava atterrando all’aeroporto Reagan di Arlington, Virginia. Secondo l’Fbi non c’è alcuna indicazione di atto doloso o terrorismo nella collisione tra un elicottero militare e un aereo regionale di American Airlines, avvenuto alle ore 21 a Washington. Lo riporta Nbc. Sono almeno 18 i corpi recuperati dalle gelide acque del fiume Potomac dopo l'incidente aereo. Lo riferisce Cbs news.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato che il Pentagono "sta monitorando” l’incidente. "Dio li benedica" ha reagito Donald Trump in un comunicato stampa pubblicato mercoledì, affermando di essere stato "pienamente informato del terribile incidente" avvenuto a Washington con la collisione tra un elicottero militare e un aereo di linea. "Grazie per l'incredibile lavoro svolto dai servizi di emergenza, sto monitorando la situazione", ha scritto il presidente americano.

In un audio dalla torre di controllo uno dei controllori di volo dell’aeroporto di Washington dice all’elicottero militare “path 25, avete il jet in vista” e poi un altro pilota afferma “Torre, l’avete visto?”. E’ quanto emerge dalla prima ricostruzione audio della collisione tra l’elicottero militare e un jet regionale dell’American Airlines con più di sessanta persone a bordo. La torre di controllo era consapevole del rischio e aveva provato a mettere sull’avviso l’elicottero.