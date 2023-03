Migranti, nuovo patto Londra-Parigi. Dalla Gb 541 milioni € alla Francia

Ucraina, Macron: con Gb "stiamo facendo di tutto per la pace"



Gran Bretagna e Francia hanno concordato un nuovo accordo per contrastare l'immigrazione illegale attraverso la Manica dopo i colloqui tra il presidente Emmanuel Macron e il primo ministro Rishi Sunak a Parigi. Londra aumenterà i finanziamenti alla Francia nei prossimi tre anni per un totale di 541 milioni di euro, consentendo il dispiegamento di "centinaia" di agenti delle forze dell'ordine francesi in più, lungo la costa del Canale della Manica per fermare la migrazione illegale, ha affermato il governo britannico in una dichiarazione. Macron ha affermato che i suoi colloqui con Sunak hanno segnato un "nuovo inizio" tra Parigi e Londra dopo le tensioni causate dalla Brexit.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo i colloqui con il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato che Parigi e Londra "stanno facendo di tutto per porre fine alla guerra" in Ucraina e perché il conflitto non si estenda ad altre parti del mondo. "Dobbiamo trovare una soluzione", ha detto Macron in conferenza stampa a Parigi. Il leader francese afferma che il suo Paese vuole collaborare con la Gran Bretagna per "sviluppare una strategia comune", che includa la cooperazione energetica. "Abbiamo deciso insieme un'azione concreta sull'addestramento degli ucraini", ha aggiunto il capo dell'Eliseo. A sua volta, Sunak ha assicurato che il Regno Unito e la Francia stanno lavorando insieme in modo che Vladimir Putin non possa "mai più" usare come arma l'energia.