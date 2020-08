Minsk, opposizione chiede nuove elezioni: potrà partecipare anche Lukashenko

L'opposizione bielorussa ha chiesto nuove elezioni a cui potrà partecipare anche il presidente Alexandr Lukashenko, rieletto il 9 agosto, secondo i risultati ufficiali del voto considerato fraudolento. "I poteri dell'attuale presidente scadono il 5 novembre. Quindi proponiamo di tenere nuove elezioni nel pieno rispetto degli standard internazionali e alla presenza di osservatori internazionali", ha detto uno dei leader dell'opposizione, Maria Kole'snikova.

Secondo Kole'snikova, stretta collaboratrice della candidata presidenziale esiliata in Lituania, Svetlana Tijano'vskaya, "qualsiasi cittadino bielorusso", compreso Lukashenko, può partecipare alle nuove elezioni.

Il procuratore generale della Bielorussia ha annunciato l'apertura di un procedimento penale contro il consiglio di coordinamento dell'opposizione, l'organismo istituto dalla rivale in esilio del presidente Aleksandr Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, per una 'transizione pacifica' del potere. Come riportano le agenzie russe, l'opposizione è accusata di "appelli ad azioni dirette al danneggiamento della sicurezza nazionale della Repubblica di Bielorussia".