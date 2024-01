MO, verso l'ipotesi di un accordo di pace. Raid israeliano in ospedale. VIDEO

Guerra Israele a Gaza, Hamas: "L'accordo prevede tre fasi e la fine della guerra"

L'accordo tra Hamas e Israele prevederebbe tre fasi e la fine della guerra, secondo una fonte fondamentalista. Il leader dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, annuncia di aver ricevuto la proposta di tregua da parte dei mediatori a Parigi, sottolineando che la priorità deve essere la fine dell'aggressione" israeliana. Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base Usa in Giordania, al confine con la Siria. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo”, ha detto Joe Biden che accusa i miliziani filo-iraniani.

Le forze israeliane hanno "ucciso tre terroristi" che "si nascondevano" all'interno dell'ospedale Ibn Sina, nella città di Jenin, in Cisgiordania. Le vittime sarebbero membri dei movimenti islamisti palestinesi di Hamas e della Jihad islamica. Un video diffuso online mostra alcuni membri del commando dell'Idf, travestiti da dottori o da donne palestinesi, fare irruzione nell'ospedale di Jenin. Le Forze di difesa israeliane confermano infine la notizia dell'allagamento di alcuni tunnel di Hamas con acqua di mare.

Nel frattempo è arrivato all’aeroporto romano di Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare coordinato dal Comando Vertice Interforze il primo gruppo di 14 bambini palestinesi feriti che saranno curati presso strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari. Ad accoglierli il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Abbiamo lasciato l'inferno".

