Nasrallah morto, chi è Safieddine il nuovo leader Hashem Hezbollah

Con la morte di Hassan Nasrallah, alla guida di Hezbollah c'è un vuoto di potere nel movimento. Il principale candidato a prendere la sua eredità sembra essere Hashem Safieddine, cugino di Nasrallah (da parte di madre) e figura chiave all'interno del movimento.

Hashem Safieddine, da tempo considerato tra i possibili successori di Hassan Nasrallah, potrebbe a breve essere annunciato come nuovo segretario generale di Hezbollah. Lo hanno indicato tre alti funzionari della difesa israeliana citati dal New York Times.

Safieddine, 59 anni, è stato a lungo considerato il "braccio destro" di Nasrallah, un uomo discreto ma potente, responsabile dell'amministrazione finanziaria e organizzativa di Hezbollah.

Sebbene non sia stato un volto pubblico di primo piano, ha giocato un ruolo cruciale nella gestione interna del partito, lasciando al suo cugino maggiore la guida strategica e politica.

Safieddine politicamente crede nel principio del 'Wilayat al-Faqih' (il governo del giurista), dottrina teocratica che guida il sistema politico iraniano, promossa dall'ayatollah Khomeini. Molti sciiti libanesi non la seguano, mentre lui è uno dei suoi principali sostenitori all'interno di Hezbollah. La sua adesione a questo modello teocratico sottolinea ulteriormente il legame ideologico tra il gruppo libanese e Teheran.

L'alternativa a Safieddine? L'unico nome potrebbe essere quello di Naim Qassem, attuale vice segretario generale di Hezbollah anche se molti analisti lo vedono più come una figura simbolica e non leader operativo. E' una figura di spicco, ma non sembra avere il carisma e l'influenza politica di Hashem Safieddine.

L'influenza di Safieddine non si limita al Libano, ma si estende anche all'Iran, dove ha trascorso anni studiando a Qom, centro nevralgico dell'istruzione religiosa sciita. I suoi stretti legami con Teheran si sono ulteriormente consolidati nel 2020, quando suo figlio Rida ha sposato Zainab Soleimani, figlia del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds iraniana ucciso in un attacco statunitense.

Mo: Nyt, da mesi Israele sapeva dove fosse Nasrallah

Da mesi i leader israeliani sapevano dove fosse Hassan Nasrallah, ma solo di recente hanno deciso di colpirlo recente perché temevano che si chiudesse la finestra di opportunità e che il leader di Hezbollah sparisse in un altro luogo. Lo hanno indicato tre alti funzionari della difesa israeliana citati dal New York Times. Due dei funzionari hanno affermato che sono state sganciate più di 80 bombe per ucciderlo e aggiunto che alcuni operativi di Hezbollah hanno trovato e identificato il corpo di Nasrallah questa mattina, insieme a quello di un alto comandante militare di Hezbollah, Ali Karaki. Sempre secondo i due funzionari, l'operazione per uccidere Nasrallah era stata pianificata a inizio settimana, quando i leader politici israeliani avevano parlato con le loro controparti americane della possibilità di un cessate il fuoco in Libano e prima che Benjamin Netanyahu lasciasse Israele per tenere un discorso alle Nazioni Unite.