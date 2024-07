Nato e Russia: la Terza guerra mondiale non spaventa più

Giugno 1976 – I servizi segreti da mesi stanno seguendo uno strano movimento di truppe e mezzi al ridosso dei confini europei e, da quanto è dato sapere, anche sui confini fra l'Italia e la Jugoslavia.

Motivazione? Le lezioni politiche del 20 e 21 giugno 1976 in Italia dove si paventa il sorpasso della del Partito Comunista Italiano sulla coalizione guidata dalla Democrazia Cristiana. La presa di posizione del Patto di Varsavia mette in allerta tutti gli Stati aderenti la NATO per la probabile dislocazione di missili nucleari a corto e lungo raggio.

La risposta della NATO non si è fatta attendere, le basi USA presenti in Europa sono in stato di massima allerta, come pure la Gran Bretagna e la Francia detentrici di armi atomiche collocate su mezzi semoventi, navi e sommergibili che hanno incrociato a lungo nel mediterraneo e nell'Adriatico.

Le elezioni terminarono con una forte avanzata del PCI, ma i partiti di governo tennero la maggioranza con uno scarto minimo in percentuale iniziò così la parentesi del “compromesso storico” dove il PCI sosteneva il governo con una specie di “approvazione con astensione”.

Il tutto terminò con il ripiegamento di tutte le forze in campo mentre in Italia continuò il periodo più tetro del terrorismo rosso culminato con l'uccisione del Presidente dalla DC Aldo Moro.

La lezione di questo braccio di ferro ha portato a più miti consigli entrambi gli schieramenti che continuarono con scaramucce sino al 9 novembre 1989 giorno della caduta del muro di Berlino seguito dallo scioglimento dell'URSS dal 19 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991.

Oggi purtroppo assistiamo ad un ripetersi dell'escalation minatoria da parte della Russia, che ha mire di riunificazione dei Paesi ex URSS, persistendo quasi diuturnamente in minacce “verbali” molto colorite. Per dare un'idea di cosa potrebbe accadere ve lo lascio con “L’'IA che predice la Terza Guerra Mondiale: Simulazione nucleare”. Vale la pena tutto a questo per conquistare un pezzo di terra in più?