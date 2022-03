La Polonia si prepara alla guerra con la Russia. 300mila soldati

La Polonia vuole anche una missione Nato in Ucraina



Il presidente polacco Andrzej Duda ha firmato la legge 'sulla difesa della patria' che prevede di raddoppiare il numero delle forze armate del Paese a 300.000 e di aumentare la spesa per la difesa al 3% del Pil nel 2023. Lo riporta Ukrinform. Jaroslav Kaczynski, vice primo ministro per gli Affari della Sicurezza e leader del Partito per la legge e la giustizia (PiS) ha affermato che la legge ha creato le basi per costruire un esercito polacco in grado di respingere aggressioni.

"Questa guerra riveste un'importanza esistenziale per l'Ucraina, ma e' importante anche per l'Europa e il mondo: segna l'inizio di un nuovo periodo molto brutto, in cui la sicurezza, che e' importante per ogni Paese, diventa assolutamente dominante" ha detto Kaczynski, sottolineando che cio' che si sta attualmente osservando in Ucraina "potrebbe accadere anche in Polonia". Pertanto, devono essere compiuti sforzi per rafforzare il piu' possibile l'esercito polacco. A sua volta, il presidente Duda ha spiegato che, in base alla legge adottata, l'esercito professionale polacco deve essere composto da almeno 250 mila militari e le forze di difesa territoriale da almeno 50 mila.

Nato: Polonia presentera' proposta per missione di pace in Ucraina - La Polonia intende presentare una proposta al vertice Nato della prossima settimana a Bruxelles per una missione di mantenimento della pace in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro Mateusz Morawiecki in conferenza stampa a Varsavia. Parlando con i giornalisti, Morawiecki ha detto che "al prossimo vertice della Nato, la proposta per una missione di pace in Ucraina sara' formalmente presentata". Alla domanda se pensa che vis sia consenso fra i membri della Nato per una simile proposta, Morawiecki ha risposto che "la Polonia e' molto attiva in questo forum, sia nella Nato che nella Ue e siamo noi che li esortiamo a compiere i passi successivi".