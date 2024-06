Russia, navi da guerra verso Cuba: simulato lancio di missili nell’Atlantico

Navi da guerra russe da domani a Cuba

Non è ancora chiaro se si tratti di una nuova crisi dei missili o solo di un’operazione militare finalizzata all’esercitazione della Marina russa. Quel che è certo è che un distaccamento di navi da guerra di Mosca della Flotta del nord "arriverà domani a Cuba". È quanto ha annunciato il comandante della Marina, Alexander Moiseev, citato dalla Ria Novosti. "Lo confermo, rientra nell'ambito della cooperazione internazionale tra Russia e Cuba", ha detto il militare. Nei giorni scorsi erano state annunciate manovre militari nelle acque dei Caraibi.

Manovre unità russe nell'Atlantico, simulato lancio missili

Intanto la fregata russa Ammiraglio Gorshkov, che trasporta anche missili ipersonici Zirkon, e il sottomarino nucleare Kazan stanno compiendo esercitazioni nell'Atlantico con l'impiego di armi guidate di precisione. Lo ha detto il ministero della Difesa. Durante le manovre sono stati simulati al computer lanci di missili fino ad oltre 600 chilometri di distanza, ha precisato il dicastero, citato dall'agenzia Interfax.

Navi da guerra Usa seguono i russi a largo Florida

Navi da guerra statunitensi e canadesi "seguono come un'ombra" la flottiglia russa che ha superato la costa orientale della Florida nel suo cammino verso Cuba: lo scrive Newsweek sulla base dei dati tracciamento marittimo e aereo open source. Per monitorare i russi è stato messo in campo anche un aereo P-8A Poseidon, considerato un "caccia sommergibili". Le navi impegnate nel pattugliamento sarebbero la Cg Stone, i cacciatorpediniere Uss Truxtun e USS Donald Cook, e la fregata canadese HMCS Ville de Quebec.