Nord Corea, Kim Jong-un: 80 giorni per raggiungere gli obiettivi di sviluppo

Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, ha lanciato una campagna di 80 giorni per raggiungere risultati in tutti i settori, in vista del Congresso del Partito dei Lavoratori a gennaio prossimo che dovrà decidere un nuovo piano quinquennale di sviluppo. L’annuncio della campagna è stato formulato durante una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, presieduta dallo stesso Kim.

“Abbiamo compiuto imprese storiche con i nostri sforzi onerosi, superando coraggiosamente dure prove e difficoltà quest’anno, ma non dobbiamo riposare sugli allori”, ha affermato secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa nord-coreana Korean Central News Agency. “Stiamo ancora affrontando sfide che non possono essere ignorate e ci sono molti obiettivi che dobbiamo raggiungere entro quest’anno”.

Ad agosto scorso, la Corea del Nord aveva annunciato per gennaio 2021 l’ottavo Congresso del Partito dei Lavoratori per fissare il nuovo piano quinquennale di sviluppo economico, citando “situazioni gravi interne ed esterne”. Il 10 ottobre prossimo ricorre il 75esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori: questo tipo di celebrazioni sono spesso commemorate con eventi su larga scala e provocazioni sul piano militare, come il lancio di missili o il debutto in parata di nuove armi sviluppate dal regime.

I delegati del partito provenienti da altre parti del Paese sono arrivati a Pyongyang, ma sull’anniversario pesano - oltre alle sanzioni a cui è sottoposta la Nord Corea per lo sviluppo dei suoi piani nucleare e missilistico - anche la pandemia di Covid-19 (non sono stati dichiarati ufficialmente dei contagi) e i danni dovuti alle alluvioni delle scorse settimane.