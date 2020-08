Nord Corea, Seul: la sorella di Kim capo delle relazioni con Usa e SudCorea

Kim You-jong, la sorella del leader nord-coreano Kim Jong-un, sembra avere assunto il controllo di una unità chiave del Partito dei Lavoratori e avrebbe in carico le relazioni con gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa sud-coreano Jeong Kyeong-doo, in quello che suona come un nuovo indizio dell'aumento di potere della fidata sorella del giovane dittatore, su cui aumentano i dubbi riguardanti il reale stato di salute.

Kim Yo-jong avrebbe assunto la guida del dipartimento organizzativo del partito, secondo quanto dichiarato dal ministro in un'audizione all'Assemblea Nazionale, il parlamento sud-coreano, e "sembra vero" che la sorella di Kim abbia in carico anche le relazioni con Seul e Washington. Non sono state segnalate attività inusuali che lascino pensare a una provocazione del regime. "Non importa quale sia la situazione", ha dichiarato Jeong citato dall'agenzia Yonhap, "faremo del nostro meglio per proteggere la Repubblica di Corea". Nessuna conferma arriva, intanto, riguardo allo stato di salute di Kim Jong-un.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nord-coreana Korean Central News Agency, Kim ha inviato gli auguri a una anziana connazionale per il suo centesimo compleanno.