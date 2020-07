Nordcorea, Moon chiede summit Trump-Kim prima delle elezioni Usa

Nordcorea: Moon Jae-in chiede un summit Trump-Kim prima delle elezioni USA

Moon Jae-in, presidente della Corea del Sud, ha dichiarato, oggi 1 luglio, che il suo omologo americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un dovrebbero incontrarsi di nuovo, prima delle elezioni presidenziali di novembre negli Stati Uniti. Trump e Kim si sono incontrati per la prima volta nel 2018 a Singapore, facendo sperare in un accordo che potesse convincere Pyongyang a rinunciare al suo programma di armi nucleari. Ma il loro secondo vertice in Vietnam nel 2019 è fallito miseramente quando Trump ha respinto l'offerta del leader nordocreano di smantellare il principale impianto nucleare del suo Paese in cambio della revoca di alcune sanzioni economiche.

Nordcorea: il summit secondo Moon aiuterebbe a riprendere i negoziati sul nucleare

Moon Jae-in, stando a quanto riferisce l'agenzia Reuters, ha fatto le sue osservazioni durante una videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in programma ieri, affermando tra l'altro che un nuovo vertice fra Trump e Kim Jong Un aiuterebbe a riprendere i negoziati sul nucleare, attualmente in stallo.