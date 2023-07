"Nuova guerra molto probabile": alta tensione tra Armenia e Azerbaigian

"Nuova guerra molto probabile": l'annuncio del ministro armeno

Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Vovayi Pashinyan, ritiene "molto probabile" l'inizio di una nuova guerra con l'Azerbaigian. Secondo Pashinyan, c'è un "genocidio" in corso nel Nagorno-Karabakh per mano del governo azero. Già nel 2020 c'era stato uno scontro armato tra i due Paesi per il controllo della regione.

Guerra ucraina, Putin: "Risponderemo con ogni mezzo in caso attacco a Bielorussia"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avvertito che Mosca utilizzerà "ogni mezzo a sua disposizione" per proteggere l'alleata Bielorussia da possibili attacchi. "Per quanto riguarda la Bielorussia, fa parte dello Stato dell'Unione. Scatenare un'aggressione contro la Bielorussia significa scatenare un'aggressione contro la Federazione Russa", ha affermato Putin in una riunione del Consiglio di Sicurezza russo, aggiungendo che "risponderemo a questo con tutti i mezzi a nostra disposizione".