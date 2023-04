Nuova sparatoria negli Stati Uniti: cinque morti. Il killer è un ex impiegato

Usa: almeno 5 morti e 6 feriti in sparatoria a Louisville

Sono almeno 5 i morti e 6 i feriti nella sparatoria avvenuta a Louisville, Kentucky. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riporta la Cnn. Il killer e' stato ucciso, ha precisato la polizia.

Sparatoria a Louisville, l'aggressore era un ex impiegato

La persona che ha aperto il fuoco in una banca di Louisville, in Kentucky, uccidendo quattro persone era un ex impiegato. Lo ha riferito la polizia in una conferenza stampa precisando che i feriti sono almeno otto. Anche l'aggressore è morto, ma ancora non è chiaro se si sia suicidato o sia stato colpito dagli agenti. La polizia ha avvertito che "l'inchiesta e' ancora lunga".

Usa: Louisville, è la 145esima sparatoria in 100 giorni

Quella avvenuta oggi a Louisville, in Kentucky, e' la 145esima sparatoria nel 2023 negli Stati Uniti. Il dato si riferisce ai cosiddetti 'mass shooting', sparatorie con almeno quattro persone ferite o uccise. Nel conteggio delle vittime non viene considerato l'aggressore. E' quanto emerge dallo studio di Gun Violence Archive, l'organizzazione no-profit americana che raccoglie i dati verificati e ufficiali delle vittime di armi. Su 100 giorni del 2023, le sparatorie superano la media di una al giorno. Nel solo mese di aprile, ci sono state negli Stati Uniti 15 sparatorie che hanno provocato 14 morti, includendo le cinque vittime accertate nella sparatoria di oggi a Louisville, e quasi una sessantina di feriti.