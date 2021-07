Obama investe sul basket e diventa partner NBA in Africa

La sua passione per il basket non è certo un mistero. Ora l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è entrato a far parte della lega di pallacanestro africana (NBA Africa) con una quota di minoranza e come "partner strategico". "In Africa il basket ha il potere di promuovere opportunità, benessere, uguaglianza e responsabilizzazione", ha affermato Obama in un messaggio condiviso via Twitter da NBA Africa.

La nuova lega panafricana di basket

Quest'ultima, branca africana della National Basketball Association, ha supportato una nuova lega panafricana di pallacanestro, dalla stagione inaugurale tenutasi a maggio con 12 squadre provenienti da 12 Paesi. NBA Africa ha inoltre lanciato programmi volti a migliorare i mezzi di sussistenza dei giovani africani, aumentando al contempo la consapevolezza sulla violenza di genere e promuovendo l'istruzione delle ragazze. E' questa l'area in cui sarà coinvolto Obama, contribuendo a far progredire i programmi di responsabilita' sociale dell'NBA.

Le ambizioni dell'Nba Africa

La Nba Africa ha obiettivi ambiziosi, spiega il Corriere della Sera. "L’amministratore delegato, Victor Williams, ha messo insieme un nutrito pool di investitori. Nell’azionariato figurano due società nigeriane: il gruppo industriale Yinka Folawiyoela finanziaria Helios Fairfax Partners Corporation. Ma ci sono anche ex giocatori professionisti del campionato americano: il congolese Dikembe Mutombo, 55 anni, oggi molto attivo nelle organizzazioni non profit; il texano Grant Hill, 48 anni, ora vicepresidente degli Atlanta Hawks; Junior Bridgeman, 67 anni, nato nell’East Chicago, adesso proprietario delle riviste".