Olaf Scholz candidato alla cancelleria L'Spd si affida a un avvocato

I socialdemocratici tedeschi, ormai in crisi di consensi e terzi a livello nazionale nei sondaggi, cercano il rilancio. Sarà Olaf Scholz, vicecancelliere e ministro delle Finanze, il candidato cancelliere per il partito socialdemocratico tedesco Spd alle prossime elezioni, in programma nel 2021. E' lo stesso Scholz a rendere noto su Twitter la decisione dei vertici del partito.

Olaf Scholz è nato a Osnabrück, Bassa Sassonia, il 14 giugno 1958, e viva nella ex Ddr, a Potsdam, con la moglie Britta Ernst, anch'essa attiva in politica con l'SPD. Ha ottenuto una laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Amburgo e dal 1985 è avvocato specializzato in diritto del lavoro.

Scholz è stato deputato del Bundestag dal 1998 al 2011. Dal 2002 al 2004 è stato segretario generale dell'SPD e dal 2007 al 2009 Ministro del lavoro e degli affari sociali nel primo governo di coalizione di Angela Merkel. Dal 7 marzo 2011 al 13 marzo 2018 è stato sindaco di Amburgo.

Dal 13 febbraio al 22 aprile 2018 è stato commissario ad interim dell'SPD, prima dell'elezione formale a presidente di Andrea Nahles.