Pallone cinese, Pentagono: "Spiavano anche l'Italia". Interesse per basi Usa

Pallone cinese, il report del Pentagono: Europa coinvolta

Il dossier del Pentagono sul pallone cinese che sorvolava gli Stati Uniti ed è stato abbattuto svela nuove verità sugli intenti di Pechino. C’è anche l’Italia - si legge su Repubblica - tra i Paesi che gli Stati Uniti hanno informato dei dati raccolti sullo spionaggio cinese con i palloni. Il Pentagono conferma che è avvenuto in Europa e questo rende il nostro paese un obiettivo scontato della sorveglianza di Pechino, se non altro per la presenza di basi Nato e americane che vanno da Aviano, Vicenza e Camp Darby, fino a Napoli e Sigonella. L’intelligence di Washington ha iniziato lo studio dei detriti del pallone recuperati in mare, e il quadro si fa sempre più complesso. Aveva sorvolato Alaska e Canada, prima di entrare in Montana. Trasportava un carico di dimensioni simili a quelle di un aereo, e questo rendeva pericoloso l’abbattimento sopra zone abitate.

I militari - prosegue Repubblica - avevano inviato un rapporto appena era entrato nello spazio nazionale, ma il presidente Biden era stato informato con qualche giorno di ritardo. Durante il briefing con il dipartimento di Stato, i diplomatici italiani non hanno ricevuto informazioni specifiche su episodi che riguardano il nostro Paese, ma sarebbe davvero sorprendente se non fosse stato fra gli obiettivi dello spionaggio cinese, considerando l’importanza delle basi militari che ospita. Ciò conferma anche la leggerezza che avevamo adottato nel gestire i rapporti con Pechino, quando avevamo considerato l’adesione al progetto della nuova “Via della Seta” o l’apertura delle nostre reti per le comunicazioni a Huawei.