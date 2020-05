Papa Francesco ai cattolici cinesi: "Buoni cittadini sostenuti dalla Chiesa"

Papa Francesco rivolge un pensier o ai cattolici cinesi, ricordando loro di essere testimoni di fede e buoni cittadini ma soprattutto che la Chiesa li sostiene. "Uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, che oggi celebrano, con particolare devozione, la festa della Beata Vergine Maria, Aiuto dei cristiani e Patrona della Cina, venerata nel santuario di Sheshan a Shanghai. Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste i Pastori e i fedeli della Chiesa cattolica in quel grande Paese, perche' siano forti nella fede e saldi nell'unione fraterna, gioiosi testimoni e promotori di carita' e di speranza. E buoni cittadini", ha detto il pontefice dopo il Regina Caeli.

"Carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina, desidero assicurarvi che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove. Essa vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo, affinche' in voi possano risplendere la luce e la bellezza del Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede.Nell'esprimere a tutti voi ancora una volta il mio grande e sincero affetto, vi impartisco una speciale Benedizione", ha aggiunto.