Piaggio, l'utile del primo trimestre raddoppia a 24 mln: volano i ricavi

Piaggio, trimestre da record: utile netto a 24 milioni

Utile storico per il Gruppo Piaggio. L'azienda leader del mondo scooter e della mobilità urbana "ha archiviato un nuovo trimestre record con i migliori risultati di sempre, il sesto consecutivo in crescita". Lo ha annunciato Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato di Piaggio. "Il fatturato in aumento del 20%, ha superato i 500 milioni di euro, l’Ebitda (che sta per Margine Operativo Lordo, ndr) si è attestato a 81 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 14,8%, e l’utile netto è quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, portandosi a 24,1 milioni di euro".

L’incremento è quindi collegato all’aumento del fatturato e dei veicoli venduti. "Sono risultati - osserva Colaninno - che ci rendono molto soddisfatti del lavoro svolto e ci consentono di proseguire con fiducia e ottimismo il nostro importante percorso di crescita già delineato, confermando gli investimenti previsti e l’impegno sulle tematiche Esg (ambiente, società e governance, ndr). L’obiettivo centrale del 2023 è preservare la marginalità e migliorare ove possibile".

"I ricavi consolidati - conclude il presidente - sono pari a 546,8 milioni di euro, il valore più alto registrato nel periodo e in aumento del 20% rispetto ai 455,8 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. Il margine lordo industriale è stato pari a 148,2 milioni di euro, in crescita del 27% (116,8 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2022), con un’incidenza sul fatturato del 27,1% (25,6% al 31 marzo 2022). Le spese operative sostenute dal Gruppo sono risultate pari a 103,4 milioni di euro (89,1 milioni di euro al 31 marzo 2022)".